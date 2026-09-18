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Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром

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Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 1
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 2
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 3
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 4
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 5
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 1
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 2
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 3
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 4
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 5
  • Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
5 790 руб.  6 300 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром
5 790 руб. -8%
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
19х16х6
Вес, г.
512

Описание товара Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром

Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для фена
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для фена AM.PM Inspire 2.0 A50A32300 хром - стоимость товара 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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