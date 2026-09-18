Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый
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Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321973
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
6
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.69х0.16
Вес, кг.
44
Описание товара Двери душевые AM.PM Bliss L W53G-315-090MG64 серебристый
Роскошный дизайн коллекции Bliss L принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM Design. Дизайнеры студии черпают вдохновение за пределами сантехнической отрасли, постоянно отслеживая восходящие тренды в дизайне автомобилей, электроники и товаров для дома. Благодаря многонациональной команде дизайнеров в продуктах, разработанных AM PM Design, отчетливо прослеживаются северно-европейские и итальянские влияния.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
1
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
6
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
матовое
Страна производитель
Китай
Роскошный дизайн коллекции Bliss L принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM Design. Дизайнеры студии черпают вдохновение за пределами сантехнической отрасли, постоянно отслеживая восходящие тренды в дизайне автомобилей, электроники и товаров для дома. Благодаря многонациональной команде дизайнеров в продуктах, разработанных AM PM Design, отчетливо прослеживаются северно-европейские и итальянские влияния.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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