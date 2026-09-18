ПО ABBYY FineReader 15 Business Full AF15-2S1W01-102
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Характеристики
Тип товара
Программное обеспечение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%16 820 руб. 20 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321404
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Характеристики
Описание товара ПО ABBYY FineReader 15 Business Full AF15-2S1W01-102
Благодаря внутренним разработкам ABBYY в области искусственного интеллекта и современных методов машинного обучения, новый ABBYY FineReader 15 превратился в многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными документами. Программа позволяет офисным сотрудникам работать с PDF и сканами так же просто и удобно, как с привычными всем текстовыми документами – вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.
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Благодаря внутренним разработкам ABBYY в области искусственного интеллекта и современных методов машинного обучения, новый ABBYY FineReader 15 превратился в многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF и бумажными документами. Программа позволяет офисным сотрудникам работать с PDF и сканами так же просто и удобно, как с привычными всем текстовыми документами – вне зависимости от источника, размера и способа создания файла.
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