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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

Артикул: 31924
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III - фото 2
47 722 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 31924
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.9
Физический размер матрицы12.8x9.6 мм
Тип матрицыCMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)8.8-25.7 мм
ДиафрагмаF1.8-F2.8
Zoom оптический2.92x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК, поворотный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiесть
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.29
Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III имеет небольшие размеры и простое управление. Электронный видоискатель и светосильный объектив позволят делать снимки высокого качества и передавать их на другие устройства одним касанием с помощью технологий Wi-Fi и NFC. Фотокамера DSC-RX100 III обладает очень чувствительной матрицей Exmor R CMOS типа 1.0 с обратной засветкой и разрешением более 20 Мп, с которой каждый сделанный кадр станет еще более четким и малошумным. Мощный процессор BIONZ X даже на открытой диафрагме обеспечит прорисовку каждой детали, снимки всегда будут иметь естественные оттенки без размытия от источников света. В фотоаппарате есть два режима автофокусировки (АФ). Один распознает глаза в кадре, а другой подгоняет его формат под размер объекта. Также в DSC-RX100 III предусмотрены и ручные настройки. С широкоугольным 24-миллиметровым объективом пользователь сможет делать удивительные кадры городской архитектуры и природы. Благодаря фокусному расстоянию в 70 миллиметров камера создаст очень красивый эффект размытости. А для съемки с наиболее интересных ракурсов предусмотрен яркий ЖК-экран с углом наклона в 180 градусов.


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