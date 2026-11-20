Печатающая головка HP 771 черная матовая и хромическая красная (2500 стр)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 318931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6800, Z6200
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый, хроматический красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
150
Описание товара Печатающая головка HP 771 черная матовая и хромическая красная (2500 стр)
Печатающая головка HP 771 CE017A представляет собой аксессуар, который гарантирует непревзойденное качество готовых файлов. Подходит для последующей установки в различные модели принтеров HP.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
Z6800, Z6200
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый, хроматический красный
Страна производитель
Китай
Печатающая головка HP 771 CE017A представляет собой аксессуар, который гарантирует непревзойденное качество готовых файлов. Подходит для последующей установки в различные модели принтеров HP.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Печатающая головка HP 771 черная матовая и хромическая красная (2500 стр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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