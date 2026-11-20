Печатающая головка HP 771 светло-пурпурная и светло-голубая (2500 стр)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 318925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
150
Описание товара Печатающая головка HP 771 светло-пурпурная и светло-голубая (2500 стр)
Печать плакатов, фотографий, карт, произведений изобразительного искусства и других материалов для помещений, включая изображения и вывески с задней подсветкой для оформления торговых точек.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Печать плакатов, фотографий, карт, произведений изобразительного искусства и других материалов для помещений, включая изображения и вывески с задней подсветкой для оформления торговых точек.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Печатающая головка HP 771 светло-пурпурная и светло-голубая (2500 стр) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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