МФУ струйное HP Officejet Pro 9013 AiO (1KR49B) белый/серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
32
Скорость цветной печати, стр/мин
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317275
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi
Тип картриджа
HP 963: черный (3JA26AE, голубой 3JA23AE, пурпурный 3JA24AE, желтый 3JA25AE, черный (2000 страниц) 3JA30AE, голубой (1600 страниц) 3JA27AE, пурпурный (1600 страниц) 3JA28AE, желтый (1600 страниц) 3JA29AE
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ HP OfficeJet Pro 9013, комплект картриджей, кабель питания, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
32
Скорость цветной печати, стр/мин
32
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
439x278x342
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
11.3
Описание товара МФУ струйное HP Officejet Pro 9013 AiO (1KR49B) белый/серый
Революционный интеллектуальный принтер, который работает так, как вам нужно. Экономьте время благодаря удобным ярлыкам Smart Task1. Оцените автоматическую двустороннюю печать и сканирование, бесперебойную связь и лучшие в своем классе функции безопасности HP. Выполняйте печать и сканирование прямо со своего телефона
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Теги товара: a4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi
Тип картриджа
HP 963: черный (3JA26AE, голубой 3JA23AE, пурпурный 3JA24AE, желтый 3JA25AE, черный (2000 страниц) 3JA30AE, голубой (1600 страниц) 3JA27AE, пурпурный (1600 страниц) 3JA28AE, желтый (1600 страниц) 3JA29AE
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ HP OfficeJet Pro 9013, комплект картриджей, кабель питания, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
32
Скорость цветной печати, стр/мин
32
Печать фотографий
Да
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
439x278x342
Страна производитель
Китай
Революционный интеллектуальный принтер, который работает так, как вам нужно. Экономьте время благодаря удобным ярлыкам Smart Task1. Оцените автоматическую двустороннюю печать и сканирование, бесперебойную связь и лучшие в своем классе функции безопасности HP. Выполняйте печать и сканирование прямо со своего телефона
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для дома, a3
Теги товара: a4
МФУ струйное HP Officejet Pro 9013 AiO (1KR49B) белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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