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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
646 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317269
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Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z (A2W75A) черный/белый
Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print. Избавьте отделы от проблем со сканированием. Функция HP EveryPage сразу определяет потенциальные ошибки или пропущенные страницы. Возможность однопроходного двустороннего сканирования позволяет ускорить оцифровку документов и сэкономить время. Пользовательский доступ обеспечивается с помощью беспроводной прямой печати и технологии печати при помощи сенсорного ввода. Инвестируйте один раз и без труда расширяйте свой бизнес и осуществляйте эффективное управление. Расширьте возможности: простое обновление микропрограммы по собственному расписанию, а также несложное подключение устройств и других решений.
Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print. Избавьте отделы от проблем со сканированием. Функция HP EveryPage сразу определяет потенциальные ошибки или пропущенные страницы. Возможность однопроходного двустороннего сканирования позволяет ускорить оцифровку документов и сэкономить время. Пользовательский доступ обеспечивается с помощью беспроводной прямой печати и технологии печати при помощи сенсорного ввода. Инвестируйте один раз и без труда расширяйте свой бизнес и осуществляйте эффективное управление. Расширьте возможности: простое обновление микропрограммы по собственному расписанию, а также несложное подключение устройств и других решений.
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z (A2W75A) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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