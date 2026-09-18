МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
762 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317243
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
160
Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый
Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print.
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Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print.
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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