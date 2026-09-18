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МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый

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МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 1
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 2
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 3
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 4
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 1
  • МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 2
  • МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 3
  • МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 4
  • МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
762 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317243
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
160

Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый

Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
Данный МФУ передовой линейки Enterprise позволит оптимизировать рабочие процессы и ускорить обработку документов благодаря дополнительным средствам окончательной обработки и общему доступу к файлам. Прямой пользовательский доступ к МФУ обеспечивается с помощью функций прямой печати и технологии Touch-to-print.
Самовывоз
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Отзывы


МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ (A2W76A) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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