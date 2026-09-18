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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316406
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Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A)
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M751dn обладает элегантным исполнением и высокой производительностью печати, необходимой для продуктивной работы в офисах. Лазерная технология печати обеспечивает создание отпечатков с четкими линиями и насыщенными цветами. За минуту принтер способен выполнить распечатку до 41 страницы формата А4. Принтер HP Color LaserJet Enterprise M751dn поддерживает печать на различных носителях и оборудован лотком подачи на 100 листов бумаги. Из интерфейсов имеются сетевой разъем Ethernet и порт USB. Панель управления с цветным ЖК-дисплеем гарантирует простой выбор необходимых параметров печати. В комплекте с принтером поставляются набор картриджей и кабель питания.
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M751dn обладает элегантным исполнением и высокой производительностью печати, необходимой для продуктивной работы в офисах. Лазерная технология печати обеспечивает создание отпечатков с четкими линиями и насыщенными цветами. За минуту принтер способен выполнить распечатку до 41 страницы формата А4. Принтер HP Color LaserJet Enterprise M751dn поддерживает печать на различных носителях и оборудован лотком подачи на 100 листов бумаги. Из интерфейсов имеются сетевой разъем Ethernet и порт USB. Панель управления с цветным ЖК-дисплеем гарантирует простой выбор необходимых параметров печати. В комплекте с принтером поставляются набор картриджей и кабель питания.
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