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Душевая система Ideal Standard B1762AA

Артикул: 314986
  • Душевая система Ideal Standard B1762AA - фото 1
  • Душевая система Ideal Standard B1762AA - фото 2
Душевая система Ideal Standard B1762AA - фото 1
Душевая система Ideal Standard B1762AA - фото 2
6 430 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 314986
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендIdeal Standard
Тип товараДушевая система
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьнет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа13.4 см
Кол-во режимов ручного душа3
Особенностиматериал - латунь
Страна бренда Бельгия
Цветхром
Высота душевой штанги54 см
Длина душевого шланга175 см
Вес, кг1.57
IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой EVO JET DIAMOND XL3, диаметр лейки 134 мм, количество функций: 3, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж), самоочищающаяся лейка, ограничение потока 8 л/мин, шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX, штанга 600 мм с регулируемыми кронштейнами, металлический держатель лейки, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки


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Самовывоз невозможен
Душевая система Ideal Standard B1762AA - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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