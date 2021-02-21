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Душевая система Lemark LM0462C

Артикул: 314935
  • Душевая система Lemark LM0462C - фото 1
  • Душевая система Lemark LM0462C - фото 2
Душевая система Lemark LM0462C - фото 1
Душевая система Lemark LM0462C - фото 2
14 470 руб. 

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14 410 руб. 

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Артикул: 314935
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;412 руб./месяц 
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Коллекция Linara
filter_noneТовар входит в коллекцию Linara

Коллекция Linara

БрендLemark
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа25 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Наличие полочкида
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Диаметр ручного душа10 см
Кол-во режимов ручного душа1
Особенностиматериал - латунь
Страна бренда Чехия
Цветхром
Высота душевой штанги164 см
Длина душевого шланга150 см
Материал изготовления - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


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Душевая система Lemark LM0462C - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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