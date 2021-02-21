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Душевая система Ideal Standard B2267AA

Артикул: 314872
  • Душевая система Ideal Standard B2267AA - фото 1
  • Душевая система Ideal Standard B2267AA - фото 2
Душевая система Ideal Standard B2267AA - фото 1
Душевая система Ideal Standard B2267AA - фото 2
34 110 руб. 
Купить
+ 162 КэтКоинов
Артикул: 314872
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендIdeal Standard
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа25 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьда
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителяда
Диаметр ручного душа11 см
Страна бренда Бельгия
Цветхром
Особенностиматериал - латунь
Кол-во режимов ручного душа3
Высота душевой штанги150.5 см
Длина душевого шланга175 см
Вес, кг9.05
IDEALRAIN ECO EVO SL Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа CONNECT (с функциями CLICK и HWTC (ограничение горячей воды)), литой излив, металлическая рукоятка, 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360 град. с четкой фиксацией каждой позиции, скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями, удлиненная душевая труба (1298 мм) d 25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер с кнопкой, металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление, пластиковый верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение, 3-функциональная душевая лейка EVO ROUND B2231AA d 110 мм (ограничение потока 8 л/мин.), пластиковый шланг IDEALFLEX 1750 мм, обратный клапан


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Душевая система Ideal Standard B2267AA - данный товар вы можете купить по цене 34110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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