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Смеситель для раковины Vidima BA396AA

Артикул: 314639
  • Смеситель для раковины Vidima BA396AA - фото 1
  • Смеситель для раковины Vidima BA396AA - фото 2
Смеситель для раковины Vidima BA396AA - фото 1
Смеситель для раковины Vidima BA396AA - фото 2
4 330 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 314639
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVidima
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива120 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Болгария
Тип управленияоднорычажный
Высота излива100 мм
Цветхром
Особенностигибкая подводка
Длина, см17
Высота, см16
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Vidima BA396AA - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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