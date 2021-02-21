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Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона

Артикул: 314402
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 1
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 2
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 3
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 4
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 5
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 6
  • Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 7
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 1
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 2
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 3
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 4
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 5
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 6
Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - фото 7
6 154 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314402
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендGreenBean
Тип товара
Вес0.317 кг
Размеры, см23х11х6,5
Ширина захвата держателя5–7,5 см
GreenBean Phone Cage WA – клетка для видеосъемки с помощью смартфона/камерафона с использованием широкоугольного объектива и макролинзы. Прочная эргономичная конструкция позволяет вести съемку с мобильного устройства и получать качественное изображение как при использовании профессионального оборудования. Удобный двуручный хват и надежная фиксация смартфона в подпружиненном держателе с резиновыми накладками оптимизируют съемочный процесс и помогают в итоге получить более четкое и плавное изображение. Кнопка Bluetooth (под правую руку) упрощает управление съемкой, исключает возможные рывки при запуске и окончании записи. Пузырьковый уровень как на профессиональных видеоштативах позволяет даже при экшн-съемке следить за положением камеры и не заваливать горизонт. Два регулировочных винта с крупными ребристыми головками помогают точно совместить камеру с прикрепленным к клетке объективом. Одним регулируется положение смартфона по горизонтали, другим – смещение адаптера с закрепленным на нем объективом по вертикали. Установить осветитель, микрофон и другие дополнительные устройства из ассортимента GreenBean можно в отверстия 1/4” с латунными втулками на верхней панели клетки. Для крепления подойдут головы, кронштейны и переходники. Закрепить клетку на штатив, мини-штатив, слайдер или стедикам позволяет посадочное гнездо с латунной втулкой под винт 1/4”. Это обеспечит стабильность изображения и поможет использовать преимущества работы с различными объективами, например с входящими в комплект широкоугольным объективом 0,5х и макролинзой 10х. С Phone Cage WA качественное видео сможет снять и динамичный участник рейва, и терпеливый мирмикипер. Петли на верхних углах клетки служат для крепления нашейного ремня (в комплект не входит), который вовремя подстрахует и даст отдых рукам оператора.


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Клетка GreenBean Phone Cage WA для смартфона - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6154 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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