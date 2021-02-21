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Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик)

Артикул: 314362
  • Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик) - фото 1
  • Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик) - фото 2
Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик) - фото 1
Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик) - фото 2
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314362
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенности5 стекол, 5 микропрепаратов
Набор состоит из пяти готовых микропрепаратов и пяти предметных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Материал - пластик. Набор является безопасным для детей. Готовые препараты: листок фасоли, крыло бабочки, крыло саранчи, эпидермис репчатого лука, крыло пчелы.


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Микропрепараты Микромед 5 образцов + 5 предм. стёкол (пластик) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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