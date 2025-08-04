Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1
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Характеристики
Описание товара Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1
Комплект инструментов для самостоятельного изготовления препаратов. Инкубатор, флаконы, игла и пинцет, пипетка и скальпель, предметные и покровные стекла, красители, стикеры, несколько готовых объектов исследования - все необходимое в одной упаковке. Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 - прекрасное дополнение к любому биологическому микроскопу для ребенка. На первом этапе ребенку, которому подарили микроскоп, потребуется набор готовых микропрепаратов. Он необходим, чтобы заинтересовать ребенка. А вот когда все готовые препараты будут исследованы, сфотографированы, показаны всем родным и знакомым, а некоторые даже разбиты и утеряны, приходит очередь набора для экспериментов. Здесь Вы найдете все необходимое, начиная с лупы и заканчивая инкубатором для выращивания артемий. Впрочем, сами яйца артемий тоже в комплекте. Комплект помещен в пластиковый ложемент и упакован в картонную коробку, сопровождается инструкцией пользователя. Комплектация: Яйца артемий – мелких ракообразных. Даже из высушенных яиц можно вырастить артемий в инкубаторе. Морская соль. Ее кристаллы интересно рассматривать под микроскопом. Кроме того, она понадобится, чтобы сделать солевой раствор, в котором вылупятся артемии. Дрожжи. Включены в набор в качестве корма для артемий. Креветка. Дает возможность сделать первый шаг в изучении беспозвоночных. Пчела. Помогает подробно исследовать строение насекомого. Крыло бабочки. Позволяет полюбоваться особенностями строения чешуекрылых. Ткань. Фрагмент ткани для рассматривания нитей и плетения. Смола. Используется в качестве клея для изготовления образцов. Метиленовая синь. Краситель, интенсивно окрашивающий некоторые ткани живого организма. Разрушается на свету. Эозин. Краситель, окрашивающий белки в розовый цвет. Резервные флаконы. Для хранения образцов (например, лепестков, и т. д.). Чистые стикеры. Для маркировки готовых образцов и резервных флаконов. Предметные стекла (пластик). Для размещения образцов. Покровное стекло (пластик). Для покрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Инкубатор. Для выращивания артемий и наблюдения за этапами их развития. Мерная пипетка. Для добавления/удаления жидкости из флаконов. Пинцет. Для сбора мелких предметов. Препаровальная игла. Используется для работы с микропрепаратом, например, чтобы расправить чешуйки или волокна. Скальпель. Необходим для подготовки образцов. Лупа. Для наблюдения объектов с двухкратным увеличением.
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Достоинства:
Комментарий:
Классный. Долго выбирала. Но в итоге купила той же фирмы. Что и микроскоп. Качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упакованно.Все целое ,пока не использовали ,подарок на день рождения сыну дополнение к микроскопу и остальным подаркам
Достоинства:
Комментарий:
Я искала набор на русском языке с подробной инструкцией, для 10летнего ребенка. Данный вариант мне показался максимально удобным для использования.
Отзывы о товаре Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1
Достоинства:
Комментарий:
Классный. Долго выбирала. Но в итоге купила той же фирмы. Что и микроскоп. Качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упакованно.Все целое ,пока не использовали ,подарок на день рождения сыну дополнение к микроскопу и остальным подаркам
Достоинства:
Комментарий:
Я искала набор на русском языке с подробной инструкцией, для 10летнего ребенка. Данный вариант мне показался максимально удобным для использования.