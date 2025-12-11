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Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки купить с доставкой в Москве
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Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки

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Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 1
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 2
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 3
Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 1
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 2
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 3
  • Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 090 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314356
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки

Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.

Отзывы о товаре Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки

Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответсвует описанию. Качественные цветные фильтры Godox. Рекомендую!!!



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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Ширина, см
6.2
Страна производитель
Китай
Описание
Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответсвует описанию. Качественные цветные фильтры Godox. Рекомендую!!!


Набор цветных светофильтров Godox V-11C для круглой головки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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