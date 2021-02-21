Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный

Артикул: 314326
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 3
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 4
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 5
  • Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 6
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 1
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 2
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 3
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 4
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 5
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - фото 6
5 600 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 314326
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителягалогеновый
Выходная мощность, Вт1000
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура3000-3200К
БайонетBowens
Размеры, см33х27х13,5
Вес, кг1,78
Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 – источник постоянного света с мощностью 1000 Вт и металлическим байонетом Bowens, позволяющим использовать различные, в том числе крупные, жаропрочные светомодифицирующие насадки. Галогенные осветители с высоким индексом цветопередачи (CRI?100) выдают «эталонный» теплый свет с непрерывным линейным спектром. Стабильная длительная работа осветителя достигается за счет мощного вентилятора, электронного блока управления и системы защиты от перегрева. В осветителе устанавливается галогенная лампа THL-1000-2 с цоколем G9.5 (входит в комплект) и цветовой температурой 3000–3200 К, что соответствует типовым киносъемочным лампам. Защиту галогенной лампы осуществляет колба-колпак из жаростойкого кварцевого стекла с перфорацией для отвода тепла. С тыльной стороны осветителя находится панель управления с цифровым дисплеем, справа от которого расположен диммер-регулятор, а слева – трехпозиционный (PROR/OFF/100%) тумблер переключения режимов работы осветителя. PROR – режим плавного бесступенчатого изменения мощности вращением диммера-регулятора. Значения настройки мощности от 10 до 100% отображаются на цифровом дисплее. Режим «100%» предназначен для быстрого переключения на полную мощность. Режим OFF – отключение лампы при работающем вентиляторе, используется для скорейшего охлаждения и продлевает срок службы лампы. Ниже находится сетевое гнездо подключения кабеля питания и тумблер питания. В осветителе предусмотрена автоматическая динамическая система охлаждения – мощный вентилятор и электронный блок управления. При работе осветителя система управления непрерывно контролирует температуру внутри корпуса. Во время длительной съемки по достижению предельного значения температуры включается предупредительный световой сигнал индикатора перегрева, находящегося над панелью управления. При этом галогенная лампа отключается, а вентилятор продолжает работать для охлаждения прибора.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Осветитель Falcon Eyes QL-1000BW v2.0 галогенный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5600 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...