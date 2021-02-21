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Ошейник TOYFA Theatre из замши черный

Артикул: 313825
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 1
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 2
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 3
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 4
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 5
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 6
  • Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 7
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 1
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 2
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 3
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 4
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 5
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 6
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - фото 7
5 840 руб. 
7 990 руб. 
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 313825
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 44 см
Материалзамша
СтранаКитай
Типошейник
Цветчерный
Мягкий, стильный, волнующий — этот чёрный замшевый ошейник, отделанный внутри кожей, выглядит очень изящно и возбуждающе. Декорирует его кольцо, которое можно использовать для присоединения поводка. Такой ошейник не только украсит любые интимные игры, но и не причинит дискомфорта при носке.


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Самовывоз невозможен
Ошейник TOYFA Theatre из замши черный - стоимость товара 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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