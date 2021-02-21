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Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12

Артикул: 313793
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 1
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 2
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 3
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 4
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 5
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 6
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 7
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 8
  • Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 9
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 1
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 2
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 3
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 4
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 5
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 6
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 7
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 8
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - фото 9
2 160 руб. 
2 450 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313793
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке12
Sagami Original 0.02 в 3 раза тоньше своих латексных собратьев. Их толщина составляет всего 0,02 мм и позволяет передавать весь спектр ощущений. Обладают повышенной молекулярной плотностью, поэтому не рвутся даже во время сверхактивного секса и надежно защищают. Быстро нагреваются и придают стимуляции максимальную естественность и комфорт. Делают скольжение легким благодаря гладкой поверхности. Не содержат протеинов, а значит, полностью безопасны для людей с аллергией на латекс. Лишены раздражающего запаха резины и имеют нейтральный аромат.


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Самовывоз невозможен
Презервативы полиуретановые Sagami Original 002 №12 - стоимость товара 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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