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Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M

Артикул: 313769
  • Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 1
  • Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 2
  • Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 3
Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 1
Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 2
Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото 3
1 550 руб. 
1 830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараЭротическое белье
Максимальный диаметр дополнительной части, см2.5
Максимальный диаметр основной части, см2.5
Материалпластик/натуральная кожа
Минимальный диаметр дополнительной части, см2
Минимальный диаметр основной части, см2
Рабочая длина дополнительной части, см7.5
СтранаРоссия
Типтрусики
Цветкрасный/черный
HARNESS Trapper – это стильный аксессуар чёрного цвета, с пластиковым коннектором, для фаллической или анальной насадки. Использование этого оригинального девайса в сексуальных играх, раскрепощает и даёт возможность почувствовать всю полноту интимных ощущений. Основные части пояса изготовлены из высококачественной натуральной кожи, с хорошо прорисовывающимся красивым естественным рисунком. На передней части располагается коннектор, который фиксируется к кожаному клапану с ремешками. Длина коннектора составляет около 8 см, ? 20 мм. При необходимости втулку легко открутить, заменив её на коннектор необходимого диаметра. Поясничный ремешок достаточно широкий, поэтому позволяет плотно зафиксировать изделие на теле, но при этом не нарушив кровообращение. Фиксация девайса и его регулировка происходит при помощи прочных пластиковых пряжек и плоских нейлоновых ремешков. Классический чёрный цвет девайса, придаёт необыкновенной сексуальности и эротизма.


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Трусики Sitabella HARNESS Trapper красные.размер M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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