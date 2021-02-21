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Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл

Артикул: 313709
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  • Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 2
  • Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 3
  • Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 4
  • Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 5
Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 1
Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 2
Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 3
Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 4
Феромон Sexy Life концентрат 100% женские, 5 мл - фото 5
1 350 руб. 
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 313709
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БрендSexy Life
Тип товараКонцентраты ферамонов
Компонентыnatopherine, дипропиленгликоль.
Объем, мл5 мл
Полдля женщин
Способ нанесенияпипетка-дозатор
Pheromone 100 for woman Лучшее средство для привлечения внимания противоположного пола и гармонизации межличностных отношений наши концентрированные духи с феромонами для женщин из серии Sexy Life. Состав: Natopherine (синтетич. феромон), пропиленгликоль. Содержит высокую концентрацию активных компонентов. Не содержит спирт. Применение: Нанести небольшое количество (1 каплю) на область шеи и запястья.


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