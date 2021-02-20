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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл

Артикул: 313668
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл - фото 2
1 410 руб. 
1 590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313668
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём75 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Perfume, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Cinnamal, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Этот элегантный и утонченный парфюм добавит мужественность и сексуальность образу своего владельца. Мускусный аромат раскрывается запахом леса, пробуждающим животные инстинкты. Мужская туалетная вода с феромонами RUF Top Musk – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку афродизиаки – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: концентрат феромонов, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Исполнен во Франции.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF Top Musk для мужчин, 75 мл - по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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