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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и

Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и

Артикул: 313521
  • Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 1
  • Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 2
  • Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 3
Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 1
Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 2
Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - фото 3
730 руб. 
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313521
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараПена для массажа
Ароматфруктовый
Объём50 мл
Рекомендации по применениюперед использованием взболтать
Составгидроксиэтилцеллюлоза, клещевина, спирт, диметиконол, кокамидопропилбетаин, триклозан, полисорбат, алоэ вера, ментол, аллантоин, парфюм, глицерин, сорбитол,токоферола ацетат, пантенол, бутан, изобутан, пропан, натрия бензоат, пэг-40 гидрогенат касторового масла, биосахаридная смола
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Шипучая пена Intt Anghel Explosion Pheros с ароматом персика — универсальное косметическое средство 3 в 1, владеть которым доставляет дикое удовольствие. Великолепно подходит для эффектного массажа. Просто встряхните баллончик и нанесите пену на тело партнера. Дальше все сделает персиковая «шипучка» с охлаждающим эффектом. Тысячи неуемных пузырьков начнут волновать кожу, плавно взрываясь и щекоча ее. А легкое ощущение холодка и приятный аромат персика пробудят желание отдаться эксперименту полностью. Отлично расслабляет. Заряжает кожу энергией и снимает напряжение после долгого тяжелого дня. Превосходно освежает после душа. Безопасный состав с натуральными ингредиентами из выжимки бразильских растений изумительно увлажняет кожу, делая ее свежее, мягче и нежнее. Любите себя каждый день вместе с Intt Anghel Explosion Pheros.


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Самовывоз невозможен
Шипучая пена INTT ANGHEL EXPLOSION PHEROS Peach для энергетического массажа с охлаждающим эффектом и - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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