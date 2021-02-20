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Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см

Артикул: 313216
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 10
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 1
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 2
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 3
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 4
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 5
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 6
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 7
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 8
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 9
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - фото 10
6 870 руб. 
8 740 руб. 
Купить
+ 105 КэтКоинов
Артикул: 313216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендWANAME D-SPLASH
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина22.5 см
Количество режимов6
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
Waname D-Splash Gulf — впечатляющий девайс, который стимулирует чувствительные эрогенные зоны так, как другим игрушкам даже не снилось. Представьте это в действии: нежный ствол и мягкая рельефная головка за счет своей податливости идеально распространяют мощную низкочастотную вибрацию и наполняют вас глубокими волнами наслаждения. Широкий плоский клиторальный отросток учитывает анатомические особенности тела. Он четко ложится на клитор и не съезжает даже во время интенсивной стимуляции. Он решительно намерен попасть туда, куда следует, и довести до такого оргазма, который вы желаете. Добавьте к этому списку шесть режимов вибрации, которые помогают подобрать индивидуальную программу релакса. И полную водонепроницаемость, открывающую доступ к интимным экспериментам в ванне. Что получится? Безупречный вибратор, который отлично знает, какая сексуальная разрядка вам нужна. Познакомьтесь с удовольствием, которого у вас еще не было. Познакомьтесь с Waname D-Splash Gulf.


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см - по цене 6870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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