Минеральное Масло для массажа Orgie Sexy therapy The secret, 200 мл

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|Бренд
|ORGIE
|Тип товара
|Масло для массажа
|Аромат
|древесный, цветочный
|Объём
|200 мл
|Рекомендации по применению
|нанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
|Состав
|жидкий парафин (Paraffinum Liquidum), масло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil), парфюм (Parfum), масло винограда культурного (Vitis Vinifera Seed Oil), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), линалоол (Linalool), лимонен (Limonene), гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil),
|Страна происхождения
|Португалия
|Форма выпуска
|флакон
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