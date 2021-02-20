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Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная

Артикул: 312938
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 1
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 2
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 3
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 4
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 5
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 6
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 7
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 8
  • Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 9
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 1
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 2
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 3
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 4
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 5
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 6
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 7
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 8
Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото 9
3 710 руб. 
4 680 руб. 
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Артикул: 312938
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараМаски для эротических игр
Особенностиматериал - кожа
Кожаный шлем с открытыми глазами — это классика. Но отстёгивающийся клапан, под которым спрятан пластиковый кляп, — невероятно приятное дополнение, которым грех не воспользоваться. Затылочная часть надёжно фиксируется с помощью завязок, давая тем самым возможность регулировать размер шлема. Кстати, данный аксессуар относится к категории «унисекс», поэтому подходит и для мужчин и для женщин. Прорези позволяют насладиться доступным ротиком и покорным взглядом — господа оценят!


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Маска TOYFA Theatre ,кожаная черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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