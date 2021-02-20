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Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый

Артикул: 312924
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 1
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 2
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 3
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 4
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 5
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 6
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 7
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 8
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 9
  • Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 10
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 1
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 2
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 3
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 4
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 5
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 6
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 7
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 8
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 9
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - фото 10
1 810 руб. 
3 270 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312924
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товара
Длина7.5 см
Количество режимов3
Комплектациямассажер, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Представляем новый бренд Yovee proface - коллекция массажеров по уходу за лицом. Бренд, который помогает проявлять настоящую любовь и заботу к себе! Красота и молодость - не в возрасте, а в ежедневной заботе и уходе за собой. Ваш beauty-помощник Yovee Gummy Bear сделает кожу чистой, гладкой и сияющей. Массажеры Yovee proface - незаменимые инструменты современной девушки, которые помогают сделать уход за собой легким, но эффективным процессом. Массажер для лица Yovee Gummy Bear - это ваш домашний косметолог. За кожей лица нужен ежедневный и тщательный уход. Gummy Bear с легкостью справится с такими задачами


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Самовывоз невозможен
Массажер для лица Yovee Gummy Bear, розовый - купить по цене 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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