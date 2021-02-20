Вибратор, Sirens, Venus, силикон, розовый, 22 см

Sirens Venus — многофункциональный вибромассажер, который готов взять ответственность за ваше здоровье и настроение. Он тонизирует мышцы, снимает усталость и расслабляет после загруженного дня. С его помощью вы можете массировать шею, лицо и даже утомленные каблуками ножки. 7 режимов интенсивной вибрации и гибкий корпус легко превращаются в полноценную спа-программу. Вас приятно удивит дополнительная функция Sirens Venus — режим биологической обратной связи. Он предлагает испытать совершенно новый опыт во время стимуляции интимной зоны. Сенсоры вибромассажера реагируют на сжатие корпуса мгновенным усилением вибрации, что приводит к качественной сексуальной разрядке. Гипоаллергенный медицинский силикон дарит непередаваемые ощущения при каждом прикосновении, а его безопасность подтверждена сертификатами CE, FCC и ROHS. Бесшовный дизайн и класс водонепроницаемости IPX7 позволяют погружать вибромассажер на значительную глубину для использования под водой. Установленные режимы и двойной сенсор на 360° помогают задать персональные параметры настройки в соответствии с вашей чувствительностью. Интерактивный интерфейс дает возможность управлять режимами вибрации с вашего смартфона. Бесшумный мотор, рабочая громкость которого ниже 50 Дб, сохраняет тишину и не нарушает атмосферу релакса. Магнитная зарядка с применением технологии магнитопоглощения быстро и удобно заряжает устройство. Емкий аккумулятор обеспечивает 2,5 часа непрерывной работы девайса, 6 месяцев — в режиме ожидания. В комплекте стильный мешочек для хранения. Sirens Venus — умный массажер для вашего удовольствия.
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