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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл

Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл

Артикул: 312810
  • Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 1
  • Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 2
  • Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 3
  • Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 4
  • Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 5
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 1
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 2
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 3
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 4
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - фото 5
1 040 руб. 
2 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараГель для массажа
Ароматзеленый
Объём17 мл
Рекомендации по применениюнанесите гель на любой участок тела. Почувствуйте мягкую пульсацию в месте нанесения
Составвода, пропиленгликоль, глицерин, триэтаноламин, карбомер, парфюм, мочевина, сахарин натрия, CI 42090, CI 19140, лимонен, линалоол, экстракт акмелы, диазолидинил, иодопропилбутилкарбамат, аспартам.
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Возбуждающий массажный гель с вибрирующим эффектом Intt Vibration Mint — это яркие эксперименты с сумасшедшими эмоциями. Эффект вибрации добавляет массажу необычные ощущения — приятная пульсация пробуждает каждую клеточку тела и задает ритм наслаждению. Если нанести гель на стенки влагалища, сделав два нажатия на дозатор, а также на пенис, нажав один раз, то в течение 30 минут эффект пульсации и вибрации будет дополнительно стимулировать любимые интимные места. Слегка разогревающий эффект распаляет желание и заставляет эрогенные зоны переключиться в режим полной боевой готовности. Потрясающий вкус мяты делает поцелуи, прелюдию и оральный секс настоящим удовольствием. Супергладкая текстура мягко обволакивает тело, позволяя рукам легко и бесконечно нежно скользить по нему. Клинически протестированный состав Intt Vibration Mint безопасен для организма. Не вызывает аллергии. Не оставляет липких следов. Просто смывается водой. Позвольте себе волнующее приключение с INTT.


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Самовывоз невозможен
Жидкий гель для массажа INTT VIBRATION Mint с эффектом вибрации и ароматом мяты, 17 мл - по цене 1040 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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