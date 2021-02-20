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Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см

Артикул: 312730
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 1
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 2
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 3
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 4
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 5
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 6
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 7
  • Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 8
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 1
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 2
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 3
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 4
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 5
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 6
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 7
Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - фото 8
2 440 руб. 
2 570 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 312730
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина17.5 см
Количество режимов5
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация, ротация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияот сети
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Ротатор Штучки-Дрючки по уровню доставляемого удовольствия, ничуть не уступает своим собратьям. Бархатистая поверхность дарит нежные прикосновения и приятное проникновение. Его увеличенная головка прекрасно подходит для поиска и стимуляции точки G. 1 режим вибрации и 4 режима ротации дарят потрясающую вагинальную стимуляцию и обеспечивают бурную сексуальную разрядку. Управление всего одной кнопкой и USB-зарядка позволяют наслаждаться интимной игрой, не отвлекаясь ни на что. Почувствуйте, каким многогранным может быть оргазм.


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Вибратор-ротатор Штучки-дрючки, 4 режима ротации+1 режим вибрации, силикон, розовый, 11 см - этот товар вы можете купить по цене 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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