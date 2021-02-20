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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Nalone Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см

Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см

Артикул: 312648
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 1
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 2
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 3
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 4
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 5
  • Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 6
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 1
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 2
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 3
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 4
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 5
Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - фото 6
5 100 руб. 
6 480 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 312648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр5.2 см
Длина11.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениясенсорная панель
Цветрозовый
Стимулятор клитора Nalone Curve – высокие технологии для ярких оргазмов. Эта игрушка дарит много приятных минут как наедине с собой, так и во время близости с партнером. Ее эргономичный дизайн, выверенная форма и удобная сенсорная панель управления придется по душе не только любителям необычных девайсов, но и просто ценителям качественного удовольствия. Стимулятор создан с учетом особенностей человеческого тела, поэтому он прекрасно подстраивается под все изгибы и формы. благодаря компактности игрушку легко взять в руку и сделать возбуждающий массаж любых эрогенных зон. слегка загнутый корпус стимулятора наиболее удобно прилегает к области клитора и дарит качественную стимуляцию. 7 мощных, но практически бесшумных режимов работы открывают весь спектр ощущений: от слегка щекочущих мурашек до захватывающей дыхание интенсивной вибрации, которая приводит к взрывному оргазму. водонепроницаемость стимулятора позволяет без проблем наслаждаться его ласками в душе или ванной. USB-зарядка помогает игрушке всегда быть в полной боевой готовности, даже в дороге. Наслаждение всегда с вами, если это Nalone Curve.


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Вибромассажер Nalone Curve, Силикон, Розовый, 11,5 см - стоимость товара 5100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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