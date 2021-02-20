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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства HOT Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл.

Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл.

Артикул: 312632
  • Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл. - фото 1
  • Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл. - фото 2
Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл. - фото 1
Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл. - фото 2
1 340 руб. 
1 370 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312632
В наличии
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БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Ароматвосточный
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составмасло семян подсолнечника, этилгексил стеарат, изопропилмиристат, масло зародышей пшеницы, масло соевых бобов, ароматизатор, токоферилацетат, токоферол, гексил циннамал, альфа-изометил ионон, масло иланг иланга, бензилсалицилат, бензилбензоат, гераниол, цитронеллол, кумарин
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Коллекция масел ШИАТСУ представлена в весьма необычной форме - в виде геля с невесомой текстурой. Превалирующая водная основа позволяет маслам полностью впитываться в кожу, оставляя ощущение увлажнённости и шелковистости. При этом полезные свойства масла сохраняются в полной мере. Коллекция состоит из восьми женских чарующих ароматов.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа seductive Иланг иланг и масло зародышей пшеницы, 100 мл. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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