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Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый

Артикул: 312613
  • Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 1
  • Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 2
  • Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 3
  • Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 4
  • Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 5
Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 1
Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 2
Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 3
Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 4
Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - фото 5
12 140 руб. 
15 440 руб. 
Купить
+ 185 КэтКоинов
Артикул: 312613
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендSvakom
Тип товараВибраторы
Диаметр2.5 см
Длина16.5 см
Количество режимов6
Комплектациявибратор, кабель USB, чехол, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияанальной области, вагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Вибратор со встроенной видеокамерой! Он имеет интеллектуальный режим управления и 6 различных функций вибрации, но самое примечательное то, что он снабжен встроенной видеокамерой со светодиодной подсветкой. Вибратор длиной 16 см и шириной 2,5 см оснащен специальным перископом, который сможет удовлетворить Ваше любопытство, и перенесет Вас в мир визуализированного удовольствия, где все секреты внутри тела будут открыты. Вы сможете записать видео, а потом просмотреть его на компьютере. время зарядки: 1,5 часа, время длительного использования 8 часов. В комплекте идёт диск с ПО, USB-кабель, инструкция.


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Вибратор с камерой Svakom Siime, 6 режимов вибрации, фиолетовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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