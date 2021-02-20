Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Satisfyer Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см

Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см

Артикул: 312430
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 1
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 2
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 3
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 4
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 5
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 6
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 7
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 8
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 9
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 10
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 1
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 2
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 3
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 4
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 5
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 6
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 7
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 8
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 9
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - фото 10
3 010 руб. 
3 780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312430
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендSatisfyer
Тип товараВибраторы
Диаметр6 см
Длина9.2 см
Количество режимов15
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветбелый
Satisfyer Layon 5 White Temptation — влюбленность, сжатая до карманного формата. Широкая улыбка на лице, дрожь в коленках и бабочки в животе? Да! Именно такие ощущения дарит этот невинный соблазнитель. Он предлагает великолепную стимуляцию клитора, от которой вы вряд ли когда-нибудь захотите отказаться. Он демонстрирует безупречную вибрацию с 5-ю волнующими скоростями и 10-ю возбуждающими ритмами, каждый раз обольщая вас по-новому. Он легко управляется изящной эргономичной ручкой, чтобы вы беспрекословно получали удовольствие в исключительно нужном месте. Он обладает полностью водонепроницаемым корпусом, который удваивает ваш оргазм в воде. Довершает восхитительные возможности игрушки ее элегантный дизайн и нежнейшая структура бархатистого силикона. Вибромассажер Satisfyer Layon 5 White temptation — наслаждение, которого у вас еще не было.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибромассажер Satisfyer Layon 5, White temptation, силикон, белый, 9,2 см - стоимость товара 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...