Духи с феромонами Sexy Life 10 философия аромата JAdore, женские, 10 мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sexy Life
|Тип товара
|Духи с феромонами
|Компоненты
|Diplopylene glycol, perfume, pheromone (Natopherine)
|Объем, мл
|10
|Основа
|масляная
|Пол
|женский
|Способ нанесения
|ролик
|Страна
|Россия
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