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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Marcus by TOYFA Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см.

Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см.

Артикул: 312381
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 1
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 2
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 3
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 4
Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 1
Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 2
Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 3
Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - фото 4
2 930 руб. 
3 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312381
В наличии
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БрендMarcus by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина 42 см
Материалкружево/флис
СтранаКитай
Типнаручники
Цветсеребро/черный
Кружевные наручники — превосходный девайс для ограничения любимой невольницы. Такое изысканное украшение поможет партнёрше в любой ситуации чувствовать себя богиней — даже если её руки закованы в наручники.


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Самовывоз невозможен
Кружевные наручники TOYFA Marcus, серебристый, 42 см. - этот товар вы можете купить по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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