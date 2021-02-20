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Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г

Артикул: 312345
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 1
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 2
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 3
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 4
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 5
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 6
  • Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 7
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 1
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 2
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 3
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 4
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 5
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 6
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - фото 7
1 720 руб. 
2 040 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312345
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараГель для ванны
Объём650 г
Рекомендации по применениюдобавить гель в ванну
Составмешок № 1: полиакрилат натрия, парфюм, кальция силикат, экстракт алоэ вера (листовой сок алоэ барбаденсис), аллантоин, пантенол. цвет: D&C красный
Состав33 (CI 17200)мешок № 2: натрия хлорид, магния сульфат.
Страна происхожденияКанада
Форма выпускасаше
Сказать «LOVEBATH является уникальным продуктом» — значит ничего не сказать. Ведь это не надоевшая всем и вся ароматная соль или пенка, это гель для ванны! Гель, который окрашивает воду в роскошный цвет и превращает её в нежное жемчужное желе! А какой аромат распространяет LOVEBATH в воздухе… Ммм… Побаловать себя или устроить незабываемый романтический вечер с этим гелем для ванны не составит труда! Кстати, преображение ванной комнаты — не единственное достоинство данного продукта. Такая ванна прекрасно расслабляет, пробуждает романтическое настроение и даже делает кожу гладкой и бархатистой.


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Самовывоз невозможен
Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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