Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo P?che sucre, сладкий персик, возбуждающ

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|Бренд
|RUF
|Тип товара
|Аромамасло
|Аромат
|фруктовый
|Объём
|60 г
|Рекомендации по применению
|зажгите свечу приблизительно на 5 минут, чтобы растопить воск. погасите свечу и вылейте жидкий воск
|Состав
|HYDROGENATED SOYBEAN OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, PARFUM (FRAGRANCE), CERA ALBA (BEESWAX), GERANIOL, LINALOOL, CITRIC ACID.
|Страна происхождения
|Франция
|Форма выпуска
|свеча
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