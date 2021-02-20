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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Metal by TOYFA Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140

Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140

Артикул: 312137
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 1
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 2
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 3
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 4
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 5
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 6
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 7
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 8
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 9
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 1
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 2
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 3
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 4
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 5
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 6
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 7
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 8
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - фото 9
1 960 руб. 
2 410 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312137
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMetal by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3
Материалметалл
Минимальный диаметр основной части, см1.5
Общая длина изделия, см13.5
Особенностивес 0.14 кг
Рабочая длина, см12
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветзолото/зеленый
Большой золотистый плаг со стразом цвета изумруд рекомендуется для использования опытными пользователями. Тонкий носик гарантирует комфортное введение, шары разных диаметров обеспечат необычные ощущения.


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Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с кристаллом цвета изумруд, 13,5 см, ? 3 см, 140 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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