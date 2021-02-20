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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Mystim Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см

Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см

Артикул: 312047
  • Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 1
  • Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 2
  • Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 3
Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 1
Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 2
Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - фото 3
4 350 руб. 
5 330 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 312047
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMystim
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4.7
Материалсиликон
Общая длина изделия, см9.5
Типпробки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветчерный
Интеллектуальная пробка Mystim Rocking Force способна удивить даже опытных знатоков анального удовольствия. Анатомическая форма Mystim Rocking Force обеспечивает не только комфортное введение, но и полезный массаж предстательной железы. Подключение к блокам импульсов Tension Lover или Cluster Buster активирует режим электростимуляции и позволяет задавать свои правила игры. Будет это долгая дразнящая пульсация, легкое покалывание или ощутимые толчки, быстро приводящие к яркому финалу, — решать только вам. Управлять своим возбуждением можно даже без рук. Mystim Rocking Force реагирует на силу сжатия мышц — чем сильнее сокращаются мышцы, тем интенсивнее стимуляция. Игрушка выполнена из 100% медицинского силикона — безопасного, гипоаллергенного и неприхотливого в уходе материала. Откройте для себя всю гамму анального удовольствия вместе с Mystim Rocking Force.


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Анальная пробка MystimRocking Force L, электростимуляция, силикон, ? 4,7 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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