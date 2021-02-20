Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mystim
|Тип товара
|Плаги (пробки) анальные
|Максимальный диаметр основной части, см
|3.5
|Материал
|ABS пластик/металл
|Минимальный диаметр основной части, см
|2.4
|Общая длина изделия, см
|8.5
|Особенности
|вес 0.05 кг
|Рабочая длина, см
|4.5
|Тип
|пробки анальные
|Цвет
|белый/серебро
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