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Воздухоочиститель Beurer LR310 белый

Артикул: 311884
  • Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 1
  • Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 2
  • Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 3
  • Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 4
  • Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 5
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 1
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 2
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 3
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 4
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - фото 5
21 990 руб. 
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+ 415 КэтКоинов
Артикул: 311884
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBeurer
Тип товара
Индикациязагрязнения фильтра
Обслуживаемая площадь56 кв.м
Потребляемая мощность50 Вт
Функция ароматизациинет
Источник питанияот сети
Назначение прибораочистка воздуха
Размеры, см38,8х42,8х14,5
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Установканапольная
Фильтрыесть
Цветбелый
Вес, кг4,5
Большую часть времени человек проводит в закрытых помещениях. Нередко воздух в таких помещениях бывает загрязнен частицами пыли, цветочной пыльцой, шерстью животных, запахами, вредными газами, а также различными бактериями и вирусами. Воздухоочиститель Beurer LR310 очищает воздух в помещениях с помощью трехуровневой системы фильтров и встроенного источника ультрафиолетового излучения. Воздухоочиститель чистит воздух с помощью комбинированного фильтра (фильтр из активированного угля удаляет вредные газы и неприятные запахи, а EPA-фильтр класса E 12 защищает от вредоносных частиц, а также от бактерий, вирусов, клещей и цветочной пыльцы), оснащен встроенным источником ультрафиолетового излучения (для уничтожения микробов), работает тихо, имеет три режима мощности, снабжен функцией таймера (на два, четыре или восемь часов).


Теги товара: белые, от 50 м2


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Самовывоз невозможен
Воздухоочиститель Beurer LR310 белый - стоимость товара 21990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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