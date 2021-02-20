Робот-пылесос Kitfort с УФ лампой КТ-553

Раструб пылесоса имеет увеличенные размеры и специальную форму для лучшего всасывания. Мощность всасывания регулируется пылесосом в зависимости от степени загрязнения. Боковые щётки выступают за габариты пылесоса для уборки вдоль плинтусов. Робот-пылесос оснащён ультрафиолетовой лампой, чьё излучение уничтожает болезнетворные микробы и бактерии, попадающие домой с улицы. После облучения микроорганизмы теряют способность к размножению. Автоматическая уборка (перемещение пылесоса на основе информации от датчиков); режим SPOT (пылесос двигается по спирали и увеличивает силу всасывания); режим уборки вдоль стен и режим Зигзаг (пылесос перемещается змейкой). С помощью пульта дистанционного управления или на панели пылесоса можно запрограммировать расписание уборки. Робот будет запускать уборку в автоматическом режиме каждый день в установленное время. Робот-пылесос может провести влажную уборку, если к пылесосу прикрепить моющий модуль с резервуаром для воды и тряпку, которая автоматически увлажняется во время уборки. Помимо пульта дистанционного управления, который идёт в комплекте с пылесосом, управление прибором может осуществляться с помощью сенсорной панели на корпусе робота. В пылесборнике используется двойная фильтрация: пыль проходит через фильтр грубой очистки, а затем через фильтр тонкой очистки. Пылесборник легко вынимается и чистится после уборки, нужно только открыть крышку пылесоса и извлечь пылесборник за ручку. Благодаря специальным датчикам, которые срабатывают на вертикальные препятствия и при столкновении с препятствием, пылесос меняет направление движения и продолжает уборку. А благодаря датчикам поверхности прибор не упадёт с больших перепадов высоты. Когда заряд аккумулятора будет заканчиваться, пылесос сам разыщет базу и встанет на зарядку. Также вы самостоятельно можете вернуть пылесос на базу, дав ему команду с пульта дистанционного управления или на панели робота. Уровень шума робота-пылесоса составляет 60 дБ, благодаря чему он может работать даже в то время, когда вы отдыхаете или спите.