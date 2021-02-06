Вертикальный паровой пылесос Kitfort "2 в 1" КТ-575-2

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|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Вертикальные пылесосы
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06.02.2021
Удобно сразу пылесосить и мыть полы, комплектация, дизайн.
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Приобрели пылесос в августе 20 года.
Не могу нарадоваться покупке.
Дома двое детей и убираться нужно каждый день , с помощью паровой швабры/пылесоса Kitfort 575-2 уборка занимает в два раза меньше времени, т.к. одновременно пылесошу и мою полы.
Пылесос достаточно тяжелый , но это даже большой плюс , потому что за счёт этого полы моются очень хорошо и без разводов. Пар подаётся при нажатии кнопки, которая удобно расположена на ручке пылесоса. Полы влажные, но не мокрые. По громкости как обычный пылесос.
Можно использовать по отдельности как швабру , так и пылесос.
16.05.2020
Скорость нагрева, качество сборки, количество насадок
Недостатки:
Насадка-скребок для мытья окон. Резина довольно плотная, мне показалось неудобно мыть ей окна, поэтому использую старый скребок.
Комментарий:
Прибор использую не так давно, но свою эффективность и пользу он уже продемонстрировал. Удалось отмыть труднодоступные места: изгибы ручек кранов, а также осадки под самими ручками каркасные элементы у окон. Получилось промыть вентиляционные фильтры над плитой, что были загрязнены жиром и пылью. Струя пара растворяет сам жир температурой, после выбивает его давлением. Как и рекомендовалось в инструкции, сильные загрязнения до самой чистки паром я обработал спец. средством. В моем случае, это жироудалитель.
Перед покупкой изучал опыт использования других людей. Многие жаловались на то, что щетина у насадок быстро сгибается. Но, если на нее не давить, то она прослужит намного дольше. Материал у нее довольно жесткий. Даже слабыми нажатиями удалось убрать загрязнения.
Как итог: устройством оказался доволен. Если был выбор, брать ли прибор еще раз, то я бы определенно его взял. Надеюсь, устройство прослужит долго.