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Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань

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Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 1
Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 2
Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 3
Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 4
Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 5
Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка, ткань
Цвет
черный
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 1
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 2
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 3
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 4
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 5
  • Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311777
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка, ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
10.8

Описание товара Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань

Офисный стул MC-209 станет оптимальным вариантом для оформления гостевой зоны ожидания или комнаты для переговоров. Дизайн изделия с легкостью дополнит современный офисный интерьер. Преимущества: большой выбор— представлено несколько различных расцветок, что позволит вам подобрать идеальный вариант; пластиковые накладки— полозья дополнены эргономичными накладками, которые не позволят креслу скользить, а также уберегут пол от царапин и других повреждений; сетчатый материал— спинка обита упругим материалом, особенности которого способствуют свободной циркуляции воздуха. Максимальная нагрузка на модель составляет 100 кг. Полозья произведены из хромированного металла, подлокотники пластиковые.



Теги товара: тканевые, сетчатые

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка, ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Офисный стул MC-209 станет оптимальным вариантом для оформления гостевой зоны ожидания или комнаты для переговоров. Дизайн изделия с легкостью дополнит современный офисный интерьер. Преимущества: большой выбор— представлено несколько различных расцветок, что позволит вам подобрать идеальный вариант; пластиковые накладки— полозья дополнены эргономичными накладками, которые не позволят креслу скользить, а также уберегут пол от царапин и других повреждений; сетчатый материал— спинка обита упругим материалом, особенности которого способствуют свободной циркуляции воздуха. Максимальная нагрузка на модель составляет 100 кг. Полозья произведены из хромированного металла, подлокотники пластиковые.


Теги товара: тканевые, сетчатые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ MC-209/B/TW-11 спинка сетка черный TW-01 TW-11 сетка/ткань - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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