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Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

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Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311766
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
16.2

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

Колеса: оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 16,7 кг. Габариты: 752 х 547 х 233 мм.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Страна производитель
Китай
Описание
Колеса: оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 16,7 кг. Габариты: 752 х 547 х 233 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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