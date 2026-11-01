Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
16.2
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл
Колеса: оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 16,7 кг. Габариты: 752 х 547 х 233 мм.
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Колеса: оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 16,7 кг. Габариты: 752 х 547 х 233 мм.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ CH-823AXSN/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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