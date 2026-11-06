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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром

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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром
9 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
14.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром

Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Колеса для паркета / ламината. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 14,1 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Описание
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Колеса для паркета / ламината. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 14,1 кг. Габариты: 62х50х54,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кресло руководителя Бюрократ CH-993-LOW/M01 низкая спинка черный M01 сетка крестовина хром - по цене 9240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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