Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
16
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовина металл
Колеса оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете, мягкое покрытие для ламината (термоэластопласт). Масса: 20,5 кг. Габариты: 97х33х55 см. Ширина сиденья: 55 см.
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металлическая
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Колеса оснащены тормозом безопасности - кресло не откатывается, когда вы садитесь или встаете, мягкое покрытие для ламината (термоэластопласт). Масса: 20,5 кг. Габариты: 97х33х55 см. Ширина сиденья: 55 см.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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